Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Konyaspor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. İki takım Türkiye Kupası grup aşamasında da karşılaşmış ve müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Galatasaray Konyaspor maçı ile başlıyor. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Konyaspor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11’leri...
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, ATV'den canlı yayımlanacak.
Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
MUHTEMEL 11
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer.
Galatasaray: Günay, Frankowski, D. Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Osimhen.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Aşağida yer alan link aracılığıyla karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.atv.com.tr/canli-yayin
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.
Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.