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HaberlerYaşamKöpeklerinin tüylerine tutunan canlıya inanamadılar! - Haberler

Köpeklerinin tüylerine tutunan canlıya inanamadılar!

HABERTURK.COM

Avustralya'nın Melbourne kentinden Sally Watkinson ile eşi Jon, Puli cinsi köpeklerinin üzerinde bir canlı fark etti. Tüylerin arasında en az 3 saat fark edilmeyen minik canlının yavru bir possum, diğer adıyla da keseli sıçan olduğu anlaşıldı

keseli sıçan

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Sally Watkinson ile eşi Jon, uzun tüyleriyle bilinen Puli cinsi köpeklerinin üzerinde minik bir canlıya rastladı.

Köpeğin ve ailenin saatlerce fark etmediği canlının Avustralya'ya özgü yavru bir possum, diğer adıyla da keseli sıçan olduğu anlaşıldı.

En az 3 saat boyunca köpeğin arka tüylerine tutunan keseli sıçanı fark eden aile, durumu veterinere bildirdi. 

Korkudan kıpırdayamayan sevimli canlı geceyi veterinerde geçirdikten sonra yaban hayatı kurtarma ekiplerine teslim edildi. 

Yaban hayatı kurtarma ekipleri tarafından özenle bakılan keseli sıçan, gerekli tedaviler yapıldıktan sonra vahşi doğaya bırakılacak.

 

 

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