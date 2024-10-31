Trabzon'da korku filmlerini aratmayan alabalık tesisi!

Gelen müşterilerin çocukları korkuyor ama sonradan alışıyorlar. Bunları görünce oyuncak ve figür olduğunu anlıyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz, bizim de hoşumuza gidiyor. Bazı müşteriler bir anda cadıları görünce korkuyor ama sonra tabii gülüşmeler ortaya çıkıyor. Burası ilginç biraz ama korkulacak bir şey yok, insanlar gelsinler, görmeye değer bir yer. Sosyal medyadan görenler geliyor. Aşırı derecede de yabancı turist geliyor" diye konuştu.