Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde Kavaklı Park yanında hayvanseverlerin beslediği Latte isimli köpek diğer hayvanlardan korktuğu için parkın yanından geçen Havran Çayı'nda sazlıkların arsında 8 yavru doğurdu. Latte başlayan yağmurla birlikte yaklaşık 1 metre suların altında kaldı. Ölen yavrusunu alarak kendisini besleyen hayvansever Meral Çetin'in yanına gitti.

Latte'nin doğumdan sonra mahsur kaldığını anlayan Çetin itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Havran Çayı'nda yarım saat süren çalışmayla Latte'nin 7 yavrusu kurtarıldı. Kurtarma operasyonun ardından Latte'nin ölen yavrusu çayın yanına gömüldü.

"YUVA ARIYORUZ"



Latte'yi her gün beslediğini belirten hayvan sever Meral Çetin " Latte diğer köpeklerden korkuyordu. Çayın içinde sazlıklarda kendine yer yapıp yavrularını doğurmuş. Yağmur başlayınca sular altında kalmış. Parkın yanında ağzında ölü yavrusuyla gelince itfaiyeci arkadaşlarla kurtardık. Şimdilik parkta bakıyoruz. Latte ölen yavrusunun mezarının başından ayrılmıyor. Yavrulara ve Latte'ye yuva arıyoruz" dedi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ