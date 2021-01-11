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Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'de aşı vurulma tarihi...

Koronavirüs aşısı ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği koronavirüs aşısının ne zaman uygulanacağına ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'de aşı vurulma tarihi...

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı koronavirüs aşısına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımız, merakla koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, Türkiye'de ne zaman uygulanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...

"KISITLAMALARI KADEME KADEME AZALTACAĞIZ"

Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirelrin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakınen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.

"İLK AŞI UYGULAMASI PERŞEMBE VEYA CUMA GÜNÜ"

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor.

"HEP BİRLİKTE BU MUSİBETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla..."

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