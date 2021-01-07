Tüm Türkiye'nin gözü kulağı koronavirüs aşısına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımız, merakla koronavirüs aşısı ne zaman gelecek, Türkiye'de ne zaman uygulanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte Bakan Fahrttin Koca'nın son dakika açıklamaları...

AŞI NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK?

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor.

En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak.

KORONAVİRÜS AŞISI NEREDE YAPILACAK?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak koronavirüs(Kovid-19) aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak. Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

KİMLER AŞI OLACAK?

Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini e-Nabız’dan görebilecek.

e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin bu yerlerde aşılanması hedefleniyor. Sağlık koşulları nedeniyle evden çıkamayanların da evlerinde aşılanması sağlanacak.