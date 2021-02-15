Kosova'da Kendin Karar Al Hareketi seçim zaferini ilan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti

Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimde oyların 90'ının sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi (VV) zaferini ilan etti. Oyların yüzde 90'ı sayılırken, Kendin Karar Al Hareketi sayılan oyların yüzde 47,75'ini aldı

Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti
Kosova'da Kendin Karar Al Hareketi seçim zaferini ilan etti
0:00 / 0:00
AA

Hareketin lideri ve aynı zamanda başbakan adayı Albin Kurti, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siyasi rakipleri de dahil olmak üzere seçim sürecine katılan herkese adil ve olaysız yarış için teşekkür etti.

İstedikleri değişimi başlatmak için bu geceki büyük zaferin kendilerine fırsat sunduğunu vurgulayan Kurti, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok iş ve görev var, zira ülke çoklu krizde. Önümüzdeki yol uzun. Engeller olacak, hatalar yapacağız, ancak amacımız iyi ve asildir. Ben her zaman size karşı açık olacağım. Kimseden intikam almayacağız. Herkese ve her yerde sorumluluk talep edeceğiz."

AA'nın haberine göre; gazetecilerin Sırbistan ile devam eden diyalog sürecine ilişkin bir sorusuna da yanıt veren Kurti, önceliklerinin Sırbistan ile diyalog ekibi kurmak değil adalet ve yeni istihdam alanlarının açılması olduğunu ifade etti.

Kurti'ye basın toplantısında, aynı zamanda ittifak ortağı olan Cumhurbaşkanı Vekili Vyosa Osmani de eşlik etti.

OYLARIN YÜZDE 90'I SAYILDI

Öte yandan, Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi ilk sırada bulunurken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 17,34, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,42, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,60 ve Sırp Listesi yüzde 5,08 oy aldı.

Azınlık partileri olduklarından yüzde 5 seçim barajına tabi olmayan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 0,73'ünü, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) ise yüzde 0,14'ünü aldı.

Seçime katılımın yüzde 47,08 olduğu, ancak orana posta yoluyla kullanılan ya da diasporadan gelen oyların dahil olmadığı ifade edildi.

Seçimde, 120 üyeli meclise girebilmek için 28 siyasi oluşumun adayları yarıştı.

Kurti ve Kendin Karar Al Partisi, Ekim 2019'da yapılan son genel seçimde de en çok oy alan parti olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi! - Haberler
DÜNYAMyanmar'da askeri araçlarda sokakta, ülkede internet ...
Dünyanın gözü Vuhan'da! Son dakika: Yeni bulgulara rastlandı
DÜNYAKovid-19'un kökenini araştıran DSÖ uzmanlarından yeni ...
ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
DÜNYAABD'den şehit 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı
DÜNYAİsrail'den Şam'a füze saldırısı
Almanya'nın Kovid-19'a karşı sınır önlemine Avusturya'dan tepki
DÜNYAAvusturya'dan Almanya'ya sınır önlemi tepkisi
ABD Başkanı Biden, sanal G7 liderler zirvesine katılacak
DÜNYABiden sanal G7 zirvesine katılacak
Katalonya'dan İspanya'ya yasal bağımsızlık referandumu için müzakere çağrısı
DÜNYAKatalonya'dan yasal bağımsızlık referandumu çağrısı
Çin, DSÖ heyetinden bilgi gizlendiğine ilişkin ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi
DÜNYAABD'nin korona eleştirilerine Çin'den sert tepki
BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı
DÜNYABAE, o ülkeye ilk kez büyükelçi atadı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
DÜNYAPakistan'dan başsağlığı mesajı