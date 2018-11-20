Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda Kosova'nın üyelik başvurusu oylandı.

Üyelik için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğun desteğini alamayan Kosova, INTERPOL üyeliğine kabul edilmedi.

İlk tur oylamada, 154 ülkenin 76'sı Kosova'nın üyeliğini desteklerken, 56 ülke karşı oy kullandı, 22 ülke ise çekimser kaldı. 3'te 2'lik çoğunluğun arandığı ikinci turda da Kosova'nın üyeliği için 68 ülke "evet", 51 ülke "hayır" oyu kullandı, 16 ülke de çekimser kaldı.

Kosova daha önce de 2010, 2015 ve 2017 yıllarında olmak üzere üç kez INTERPOL'e üyelik başvurusunda bulunmuştu.

KOSOVA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kosova hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın INTERPOL üyeliğine karşı oy kullanılmasından hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sırbistan'ın vahşi kampanyasıyla, bir kez daha Kosova'ya ve Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi fikrine karşı olan karakterine tanıklık ettik. Kosova karşıtı oy, sadece suç ve suçlulara hizmet edecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Kosova'nın üyeliği için oy veren ve bu süreçte Kosova'ya yardım eden tüm ülkelere teşekkür edildi.

SIRBİSTAN, INTERPOL'ÜN 'KOSOVA' KARARINDAN MEMNUN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) üyeliğine kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, meydan okumak ya da inatlaşmak yerine rasyonel bir yaklaşım sergileyen küçük bir ülkenin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın Arnavutlar ile iyi ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulayarak, "kolay ezilebilen veya aşağılanan bir ülke" olmadıklarını ifade etti.

KOSOVA-SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında 19 Nisan 2013 tarihinde Brüksel'de AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalanmıştı.

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