Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte su altında kalan Gerger'in Küllüce köyü sınırlarındaki Fırat Nehri kıyısındaki mağaranın girişinde 2 Malta haçı, ağ bezemesi içerisinde 1 haç, 1 ayak izi ve sunum çukuru bulundu.

DHA'nın haberine göre hrıstiyanların ayin yaptığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilisenin Doğu Roma Dönemi'nde yapıldığı belirlendi. 5 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğundaki mağaranın keşfedilmesi sevinçle karşılanırken, yetkililer bölgenin turizm kazandırılması için çalışma başlattı.

Mağarayı köylülerin ihbarı üzerine keşfettiklerini belirten Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, "Mağara 5 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda. Bu mağara kireç taşından yapılmış olup doğal bir mağaradır. Mağaranın kuzey girişinde ise kırmızı boyama tekniği ile yapılmış olan daire içerisinde ve ağ bezemesi içerisinde Malta haçı bulunmaktadır. Bu Malta haçlarının Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülmektedir. Malta haçlarından yola çıkarak bu alanın Hıristiyanların ayin yaptığı alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Hemen içerisinde sunum çukurları bulunmaktadır. Bu sunum çukurları da yine sunum yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik" dedi.

Yaklaşık 2 ay önce aynı bölgede, Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesi bulunmuştu.

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