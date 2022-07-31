KPSS gözetmen ücretileri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. KPSS lisans sınavının sona ermesinin ardından sınav salonlarında görev alan gözetmenler gözetmen ücretlerinin ne zaman yataacağı araştırmaya başladı. Peki KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? İşte detaylar...