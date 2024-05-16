2024 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise seviyesinde yapılan KPSS Ortaöğretim başvuruları, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 03-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapıldı.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.