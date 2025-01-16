'Kral', bu kez çobanı kurtların saldırısından kurtardı

'Kral', bu kez çobanı kurtların saldırısından kurtardı

'Kral', bu kez çobanı kurtların saldırısından kurtardı Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde farklı tarihlerde doğum yapan bir koyun ile eşeği yanında kalarak koruyan çoban köpeği Kral, bu kez kurtların saldırısına uğrayan çoban Siraç Çetin'i kurtardı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:20 facebook

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