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        Haberler Yaşam 'Kral', yine yalnız bırakmadı

        'Kral', yine yalnız bırakmadı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde farklı tarihlerde doğum yapan koyun ile eşeğin yanında kalarak koruyan, çoban Siraç Çetin'i ise kurt saldırısından kurtaran Kral, bu kez yine yaylada doğum yapan at ile yavrusunu yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:00
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        Karayazı ilçesinin kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde iş insanı Ferit Kaya'nın sahibi olduğu yaklaşık bin koyunu bulunan sürü, çobanlar tarafından Sünnet Yaylası'nda otlatıldıktan sonra akşam yeniden ağıla döndü. Çobanlar, sürüdeki 8 kangal köpeğinden biri olan Kral ve atlardan birinin eksik olduğunu fark etti.

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        Ertesi gün aynı bölgede sürüyü otlatan çobanlar, Kral'ı at ve yeni doğmuş tay ile buldu. Yağışlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, çobanlar tayın hayatta kalabilmesi için bölgeye traktör çağırdı. Çobanlar tayı traktörün römorkuna koyup mahalleye götürürken, at da onları takip etti. Kral bu yolcukta da ekibe eşlik etti.

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        Sürünün sahibi iş insanı Ferit Kaya, "Kral gibi bir köpeğe sahip olmanın gururunu yaşıyorum. Daha önce doğum koyun ve eşeğin yanından ayrılmayan Kral, bu kez kayalıkların arasında doğum yapan atı ve yavrusunu yalnız bırakmadı.

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        Sürüde sadece koyunlara değil, diğer hayvanlara da sahip çıkıyor. Muhteşem bir köpek. 5 yaşında olan Kral kardeşi ile bize geldiğinde 6 aylıktı” dedi.

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        Daha önce de farklı tarihlerde doğum yapan koyun ve eşeği yalnız bırakmayan Kral, çoban Siraç Çetin'i de kurt saldırısından kurtarmıştı.

        #kral
        #Erzurum
        #haberler
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