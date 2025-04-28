'Kral', yine yalnız bırakmadı

Ertesi gün aynı bölgede sürüyü otlatan çobanlar, Kral'ı at ve yeni doğmuş tay ile buldu. Yağışlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, çobanlar tayın hayatta kalabilmesi için bölgeye traktör çağırdı. Çobanlar tayı traktörün römorkuna koyup mahalleye götürürken, at da onları takip etti. Kral bu yolcukta da ekibe eşlik etti.