Washington Post'un haberine göre, Kral Charles'ın 8 Eylül 2022'de tahta çıkışından bir yıl sonra, İngilizlerin çoğunluğu, annesi kadar popüler olmasa da onun hükümdar olarak iyi bir iş çıkardığını söylüyor.

Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, Kral Charles'ın daha açık sözlü olduğunu, halkla bağlantı kurduğunu ve kendisinin "annesinden çok daha iyi, çok iyi bir doğaçlama konuşmacı" olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Uzmanlara göre Kral Charles için bir diğer hassas konu da aktivist prensten birleştirici krala nasıl geçiş yapacağıydı. Zira Kral'ın annesinden farklı olarak iklim değişikliği hakkında güçlü fikirleri olduğu uzun zamandır biliniyor.

Ancak yine de modern zamanlarda monarşinin hayatta kalması için siyasi tarafsızlığın şart olduğuna dair ciddi tartışmalar da mevcut. Ancak uzmanlara göre Charles her şeyi dizginleyebildiğini gösterdi.