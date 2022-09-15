Kraliçe'nin naaşının başında bayıldı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Westminster Hall'de bulunan naaşı başında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in naaşı, dün Buckhingam Sarayı'ndan Westminster Hall'e götürüldü. Burada Kraliçe'nin naaşı başından nöbet tutan askerlerden biri bayıldı. Yetkililer, bayılan askere yardım etmek için hemen harekete geçti.