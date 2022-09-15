Kraliçe'nin naaşının başında bayıldı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Westminster Hall'de bulunan naaşı başında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in naaşı, dün Buckhingam Sarayı'ndan Westminster Hall'e götürüldü. Burada Kraliçe'nin naaşı başından nöbet tutan askerlerden biri bayıldı. Yetkililer, bayılan askere yardım etmek için hemen harekete geçti.
KRALİYET AİLESİNDEN BİRİ DE BAYILDI
Öte yandan Daily Mail'de yer alan habere göre, Kraliçe'nin naaşı başında Kraliyet ailesi üyelerinden Lady Gabriel Windsor da bayıldı. 41 yaşındaki Gabriel Windsor, Kent Prensi Michael'in kızı Kraliçe'nin ise kuzeni.
KRALİÇE'NİN NAAŞI WESTMINSTER HALL'DE
Kraliçe'nin naaşı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya askeri geçit töreniyle nakledildi. Kraliçe'nin naaşı parlamento binasındaki Westminster Hall'de 19 Eylül'deki cenaze törenine kadar duracak.
Ayrıca Kraliçe'nin naaşını görmek isteyen binlerce kişi, tabutun geçeceği güzergahtaki sokakları doldurdu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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