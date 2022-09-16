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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı

Dünya hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenazesini beklerken, tören ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde ailesinin yanı başında 96 yaşında hayatını kaybetmişti. 

    Kraliçe'nin cenaze töreninin 19 Eylül'de gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip de 9 Nisan 2021'de hayatını kaybetmiş, pandemi nedeniyle cenaze töreni sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirilmişti.

     
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Birleşik Krallık; Kraliçe'nin 19 Eylül'deki dünya liderleri ve önemli isimlerin de katılacağı cenazesini beklerken, cenaze töreni ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    The Telegraph'ın bildirdiğine göre; Kraliçe son yolculuğuna uğurlanmayı beklerken, eşi Prens Philip'in de 1 yıldır Kraliyet Mahzeni'nde özel bir bölmede saklanan naaşı çıkarılacak.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Kraliçe II. Elizabeth, 19 Eylül'deki cenaze töreni sonrası eşi Prens Philip’le birlikte aynı yere gömülecek.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Böylelikle Kraliçe II. Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki 'Kral George VI Anıt Şapeli'ne konularak ölümünün ardından da eşi Prens Philip ile birlikte olacak.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    'Kral George VI Anıt Şapeli'nde Kraliçe II. Elizabeth'in çok sevdiği babası Kral George VI, annesi Ana Kraliçe ve kız kardeşi Prenses Margaret'in de cenazeleri yer alıyor.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    19 Eylül'deki cenaze günü ülkede iki dakikalık ulusal bir saygı duruşu yapılacak. 

     
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Devlet töreni canlı olarak televizyonlarda da yayınlanacak ve bu 1965'te hayatını kaybeden Churchill'in töreninden bu yana ilk olacak.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Kraliçe II. Elizabeth'in töreninde tüm çocukları ve torunları da hazır bulunacak.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    Kraliçe'nin cenaze töreni için birçok kurum da gün boyunca kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
  • Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili dikkat çeken Prens Philip detayı - Dünyadan Haberler

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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