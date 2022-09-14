Kraliçe II. Elizabeth, 2 eşya ile birlikte gömülebilir

Natural Diamond Council'in İletişim Başkanı Lisa Levinson, İngiliz Metro'ya yaptığı açıklamada Kraliçe'nin gömüldüğünde Gal altınından yapılma alyansı ve her daim kullandığı bir çift inci küpesi dışında herhangi bir şeyle gömülmesinin 'olası olmadığını' söyledi.