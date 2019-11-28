En uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth emekliliğe hazırlanıyor.

İngiliz bulvar gazetesi Daily Mail, kraliyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 67 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe'nin 18 ay içerisinde tahtı bırakmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde Kraliçe'nin büyük oğlu Prens Charles'ın 'Kral Naibi' olarak annesinin görevlerini devralmaya hazırlandığı belirtildi.

PRENSLE AYNI YAŞTA

Prens Andrew'un adının karıştığı cinsel taciz skandalı sonrasında kardeşinin kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmasında rolü olduğu söylenen Prens Charles'ın önceki gün Yeni Zelanda gezisinden dönüşte babası Prens Philip ile Sandringham'da buluşarak annesinin tahttan ayrılma sürecinin ayrıntılarını konuştuğu iddia edildi.

Haberde Kraliçe'nin de, eşi Prens Philip gibi 95 yaşına bastığında kraliyet görevlerini bırakma niyetinde olduğu vurgulandı.

Kraliçe II. Elizabeth 2016'dan bu yana her yıl, halkın karşısına daha az çıkmaya başlamıştı.