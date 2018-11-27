2007 yılında çok ünlü bir iş insanı ile evlenen Russell'ın, kadın kıyafetleri giyip bu anları görüntüleme takıntısı olan, cinayet suçuyla ömür boyu hapse mahkum edilen İngiliz Albay Pilot Russell Williams hakkında bir belgesel yayınlandı.

Belgeselde iki kadını öldüren ve hapse mahkum edilen 55 yaşındaki pilotun, kadınların evine girip eşyalarını çalma takıntısı olduğu, kadın kıyafetlerine düşkünlüğüyle bilinen pilotun, kadın eşyaları almak için 82 eve girdiği aktarıldı.

Yine 2007 yılının kasım ayında Russell, bir çalışanını öldürerek bu anları kayıt altına aldı. İlk cinayetinin ardından yalnızca iki ay sonra ikinci cinayetini işleyen Russell ömür boyu hapse mahkum edildi.

Russell 2009 yılında iki kadını tecavüze yeltendi.

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