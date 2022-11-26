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Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı

8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in son günlerini yakınındaki isimler anlattı.

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  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de Balmoral'da hayatını kaybetmişti.

    Kraliçe'nin ölüm anında oğlu Charles ve kızı Anne de yer almıştı.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Saraya yakın isimlerden yazar Gyles Brandreth'in Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve bilinmeyenlerine dair çıkaracağı kitabı 'Elizabeth: An Intimate Portrait'  (Elizabeth: Samimi bir Portre) Aralık ayında raflarda yer alacak.

     
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Daily Mail'in haberine göre kitabına dair konuşan Brandreth, Kraliçe'nin ölümünden hemen önceki haftasonu İskoçya Kilisesi'nden Iain Greenshields'in Balmoral Kalesi'nde olduğunu ve Kraliçe'yi yalnız bırakmadığını aktardı. 
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Brandreth o anları anlatırken "Majesteleri öleceğini ve kalan günlerin sayılı olduğunu anlamıştı" ifadelerini kullandı.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Kilise lideri Greenshields, Kraliçe'nin çocukluğu, atları ve Ukrayna'da yaşananlar üzerine konuştuğunu belirterek "İnancı çok sağlamdı, bana hiçbir pişmanlığı olmadığını söyledi" dedi.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    6 Eylül Salı yani ölmeden önce ise Kraliçe'nin en sevdiği yarış atı eğitmenlerinden biri olan Clive Cox ile konuştuğu belirtildi.

    Cox saat 10:00'da Kraliçe'den bir telefon aldığını ve saat ikide koşan iki yaşındaki at Love Affairs'in geleceği hakkında onunla sohbet etmek istediğini belirterek "Yarışın nasıl sonuçlanabileceği, bir diğer atının durumu ve birkaç başka şey hakkında konuştuk" dedi.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Görgü tanıkları kitabında ölümünden 1 gün öncesinde bile Kraliçe II. Elizabeth'in yorgun ve ağrılı hissetse de sürekli gülümsediğini anlattı.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Ancak gece saatlerinde Kraliçe'nin durumunun ağırlaşması ile saraydaki görevlilerin Kraliçe'nin ölümü ile gelişecek meşhur 'Londra Köprüsü Operasyonu' için bir araya gelmeye başladığı belirtildi.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Son gün Kraliçe'nin helikopteri, Prens Charles'ı geceyi geçirdiği Dumfries House'dan almak için Windsor Kalesi'nden sabah 06.48'de ayrıldı ve Balmoral'a 10.27'de ulaştı. Charles'ın eşi Camilla de geceyi Balmoral Malikanesi'ndeki Birkhall'da geçirdi ve ona katılmak için araba ile götürüldü.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'in ise zaten orada bulunduğu ve sonuna kadar annesinin yanında olduğu ifade edildi.

    Yazar Brandreth, Kraliçe'nin küçük oğulları Andrew, Edward ve Edward'ın eşi Sophie ile Prens William ve Prens Harry'nin de ilerleyen saatlerde yola çıktığını ifade etti.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Yazar Brandreth'e göre Andrew, Edward ve Sophie ve Prens William saat 15.50'de bir özel jetle Aberdeen Havaalanı'na vardılar ve Prens William dördünü 72 km uzaklıktaki Balmoral'a götürdü. Hepsi akşamüstü 17.06'da geldiler ancak Kraliçe II. Elizabeth çoktan hayatını kaybetmişti.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Ölümünün resmi duyurusu, Prens Harry hala uçaktayken Buckingham Sarayı'ndan 18:30'da geldi. Harry'nin Luton Havaalanı'ndan Aberdeen'e olan uçuşu ertelendi. Prens Harry, ailenin Balmoral'a en son varan ve ilk ayrılan ismi oldu.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    İngiliz basını, Saray'a yakın isimlere göre Kraliçe'nin kemik kanseri olduğunu ve son günlerinde buna bağlı ağrılar yaşadığını da yazdı.

    Ancak saray kaynakları Kraliçe'nin ölümünün 'yaşlılık' olduğunu ifade ediyor. 
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Yazar Brandreth Kraliçe'nin son anlarına ilişkin "Gerçek şu ki, Majesteleri her zaman kalan zamanının sınırlı olduğunu biliyordu. Bunu beklediğiniz tüm zarafetle kabul etti. İnancı onun için her şeydi" diye konuştu.
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    Brandreth'in kitabına yönelik saraydan ise bir açıklama gelmedi. 
  • Kraliçe'nin son günlerini anlattı: Öleceğini anlamıştı - Dünya haberleri

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir. 

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