6 Eylül Salı yani ölmeden önce ise Kraliçe'nin en sevdiği yarış atı eğitmenlerinden biri olan Clive Cox ile konuştuğu belirtildi.

Cox saat 10:00'da Kraliçe'den bir telefon aldığını ve saat ikide koşan iki yaşındaki at Love Affairs'in geleceği hakkında onunla sohbet etmek istediğini belirterek "Yarışın nasıl sonuçlanabileceği, bir diğer atının durumu ve birkaç başka şey hakkında konuştuk" dedi.