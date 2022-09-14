The Independent: Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu görmek isteyenlerin sayısı 1 milyonu bulabilir, ziyaretçiler 35 saat sırada bekleyebilir

"Kraliçe'nin tabutunu görmek için 35 saat bekleyebilirler" 0:00 / 0:00

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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine katılımın "patlama noktasına" ulaşacağı belirtildi. The Independent'ın yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kraliçe'nin Westminster Hall'de bulunan tabutunu cenaze törenine kadar 750 bin ila 1 milyon arasında kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süreçte ziyaretçilerin 35 saat kadar sırada bekleyebileceğini dile getirdi.

Londra Polis Teşkilatı Şefi Mark Rowley, bu süreçte binlerce polisin görevli olacağını aktardı. 24 saat açık olan Westminster Hall'da bu süreç içinde Kraliçe'nin tabutunu görmek için alana giden kişi sayısının 1 milyonu geçmesi tahmin ediliyor. Kraliçe'nin tabutunun bir önceki durağı olan Edinburgh'da görmeye gidenler 10 saate varan sıra beklemişti. 26 binden fazla kişi Kraliçe'yi tabutu başında ziyaret etmiş başında sadece bir dakikadan az bir sürede durabilmişti.