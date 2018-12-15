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Kraliyet Ailesi'nin geleneksel yılbaşı kartları yayınlandı

Kensington Sarayı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartını yayınladı. Çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte poz veren çiftin karesi Kraliyet Ailesi'nin her sene çıkan yılbaşı kartlarında kullanılacak

15.12.2018 - 10:16 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Noel ve yeni yıl mutluluğu İngiliz Kraliyet Ailesi'ne de yansıdı. Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartı gün ışığına çıktı. Çift, Norforlk'ta bulunan Anmer Hall adlı konutlarının bahçesinde objektif karşısına geçti.

Günlük giysileri içindeki çifte çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve aralarına en son katılan 8 aylık Prens Louis de katıldı. Kensington Sarayı'nın yayınladığı fotoğrafta, Pren George'un resmi olarak ilk kez uzun pantolon giydiği gözlendi. 

Bu arada bu yıl dünyaevine giren Prens Harry ve Meghan Markle'ın daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafı da geleneksel yılbaşı kartları arasında yerini aldı. 

Sussex Dükü ile Düşesi'nin, 19 Mayıs'ta gerçekleşen düğünlerinden yeni bir kare paylaşıldı. Frogmore Kır Evi'nde çekilen fotoğrafra Kraliyet çifti havai fişekleri izliyor. 

İngiltere Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla Londra'nın Clarence House arazisinde, poz verdi. Çiftin fotoğrafını Hugo Burnand çekti. 

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