Kraliyet dadısı olmak için aranılan özellikler!

Prens Louis'i geçtiğimiz aylarda kucaklarına alan Kate Middleton ve Prens William, çocuklarını İspanyol dadı Maria Borrallo'ya emanet etti. Peki Kraliyet bakıcılarında ne gibi özellikle aranıyor? Kraliyet dadılarının uymak zorunda olduğu kurallara göz atalım o halde...
1
1|35
Prens Louis Arthur Charles'ı geçtiğimiz aylarda dünyaya getiren Kate Middleton, çocuk bakma telaşıyla yoğun günler geçiriyor.
2
2|35
Düşes'in en büyük yardımcısı ise Kraliyet'in şef bakıcısı Maria Borrallo.
3
3|35
The Sun'ın haberine göre Norland Koleji'nden mezun olan 40 yaşındaki İspanyol dadı, Prens George sekiz aylıkken sarayda çalışmaya başladı.
4
4|35
2014 yılından bu yana da Kraliyet'in minik üyeleri George, Charlotte ve Louis'e bakıcılık yapıyor.
5
5|35
Peki Maria Borrallo ve başka Kraliyet bakıcıları hangi kurallarara uymak zorunda? İşte Kraliyet bakıcılarının uyması gereken kurallar...
6
6|35
EĞİTİM
Çocuklarla ilgili olmak Kraliyet dadısı olmak için yeterli bir sebep değil. Dadılar, herkesin giremediği Norland Koleji'nde 3 yıl süren özel bir eğitim alıyor.
7
7|35
Asırlık okulda psikoloji, tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, ilk yardım, yemek pişirme ve savunma dersleri veriliyor. Maria Borrallo da bu okuldan 20 sene önce mezun oldu.
8
8|35
ROBOTLARLA PRATİK
Okuldan mezun olur olmaz Kraliyet çocuklarına bakamıyor dadılar tabii. İlk önce robot bebeklerle pratik yapıyorlar. Robot bebekler bakıcıyı gecenin bir yarısı uyandırıp yemek ya da ilgi istiyor.
9
9|35
ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN SAVUNMA DERSLERİ ALIYORLAR
Kraliyet dadıları, entelektüel yanlarını geliştirirken aynı zamanda birer koruma görevi üstleniyor. Bakıcılar uzmanından savunma dersleri alıyor.
10
10|35
Norland Koleji'nde dadılara ilk yardım eğitimi de veriliyor.
11
11|35
MÜKEMMEL SEVİYEDE İNGİLİZCE BİLMELİLER
Çocuklar dadı eşliğinde büyüyeceği için bakıcılar mükemmel derecede İngilizce konuşmak zorunda.
12
12|35
USTA ŞOFÖRLER OLMAK ZORUNDALAR
Kraliyet Ailesi'nin çocukları her an dadının gözetimi altında. Bu nedenle bakıcıların çok iyi araç kullanması gerekiyor.
13
13|35
Aldıkları kursun sonunda dadılar, stres altında ya da kötü hava şartlarında hatasız araba sürecek düzeye geliyor.
14
14|35
ÇOCUKLAR NEREYE DADI ORAYA
Kraliyet bakıcısı, ailenin önemli bir üyesi aslında. Çocukların katıldığı tüm etkinliklere katılıyor, sarayda minik üyelere eşlik ediyor.
15
15|35
ÇOCUKLARA YAKIN OLMASI GEREKİYOR
Çocukların her anında yanında olabilmek için dadının aynı zamanda çocuklara yakın bir yerde yaşaması gerekiyor.
16
16|35
ŞİDDET AFFEDİLEMEZ
Dadıların çocuklara vurması, en ufak bedensel cezalar vermesi yasak.
17
17|35
SIRDAŞ OLMALILAR
Bakıcılar Kraliyet Ailesi'nin özel hayatında pek çok detayı görse de hiçbir sırrı dışarı sızdıramaz. Çünkü sarayda çalışacak olan personeller bir gizlilik anlaşması imzalıyor.
18
18|35
PEKİ EMEKLERİNİN KARŞILIKLARINI NASIL ALIYORLAR?
Tüm yasaklar ve kurallar karşılığında Kraliyet dadılarına yüklü bir ödeme yapılıyor.
19
19|35
CNN'in haberine göre Maria Borrallo'ya tek bir çocuk için yıllık 36 bin ile 58 bin dolar arasında maaş veriliyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.