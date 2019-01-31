Kensington Sarayı yetkilileri, Prens William ve Prens Harry'nin eşleri düşesler Kate ve Meghan hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar için harekete geçti.

Kraliyet yetkililerinin iki kadını hedefe alan saldırgan yorumları kontrol altında tutabilmek için Instagram ve Twitter'a doğrudan başvurarak yardım istediği ifade edildi.

CNN'e konuşan konuya yakın bir kaynak, yorumların tonunun cinsiyetçi ve ırkçı olduğunu ve bunlarla mücadele etmenin önemli olduğunu vurguladı. Sosyal medyada kraliyet ailesinin iki gelini için yapılan olumsuz yorumların birçoğu, düşeslerden birinin destekçileri tarafından diğer düşes için yapılıyor.

Kraliyet sarayından kaynaklar, yapılan yorumların büyük çoğunluğunun düşünceli ve olumlu olduğunu belirtirken, sadece belli sayıda insanın saldırgan ve olumsuz yorumlar yaptığını ifade etti.

Yapılan küfürlü, şiddet içerikli, cinsiyetçi ve ırkçı yorumları raporlamak ve silmek için bazı yazılımlar kullanıldığını belirten kraliyet kaynakları, bu yazılımların sosyal medya istismarının seviyesini düşürdüğünü belirtti.

Bu yorumlar konusunda Twitter ve Instagram'la doğrudan iletişime geçerek yardım istendiği ifade edilirken, CNN'e konuşan Twitter sözcüsü mahremiyet ve güvenlik nedenleriyle konuyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin önde gelen magazin dergilerinden biri olan Hello! bir sosyal medya kampanyası başlatarak kraliyet gelinlerine yönelik tacizin durdurulmasını istemişti. Derginin kraliyet editörü Emily Nash, "İki kadını birbirine karşı yıpratmak kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.