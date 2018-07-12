Kremlin'de Putin'le görüşen Netanyahu: İsrail'in Esad'la sorunu yok

Dün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuğu olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bugün ülkesinin Suriye politikasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Haaretz'de yer alan habere göre Netanyahu, var olan anlaşmaların uygulanması durumunda ülkesinin Suriye'ye müdahale etmeyeceğini ve İsrail'in Beşar Esad'la bir problemi olmadığını söyledi.

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail Savunma Güçleri'nin Kuneytra bölgesinde rejime ait bir insansız hava aracını düşürmesinde saatler sonra geldi.

Öte yandan üst düzey bir İsrailli yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kremlin'de Putin ile yaptığı görüşmede Suriye'de Esad rejimine karşı bir harekata girişmeyeceklerini söylediğini belirtti. Netanyahu'nun ayrıca Suriye'deki İran güçlerinin bölgeden ayrılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Salı günü Suriye ile İsrail arasında yeni ilişkiler kurulup kurulmayacağına ilişkin gelen bir soruya, "Bunun için uzun bir yol olduğunu düşünüyorum ancak hiçbir seçeneği gözardı etmiyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

NETANYAHU'DAN SONRA HAMANEY'İN DANIŞMANI DA KREMLİN'DE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı’nda Putin, Velayeti’yi kabul etti. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu.

Ayrıca İran tarafından Hamaney’in danışmanlarından Ali Asgar Fathi Sarbangoli ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de görüşmeye katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmede Suriye’deki İran güçlerinin varlığını tartışmıştı.