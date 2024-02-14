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        Haberler Dünya Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-17 Mart'ta yapılması planlanan Rusya başkanlık seçimlerinden önce Türkiye'yi ziyaret edebileceği ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:32
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        Putin'in ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama
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        Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-17 Mart'ta yapılması planlanan Rusya başkanlık seçimlerinden önce Türkiye'yi ziyaret edebileceği açıklandı.

        Geçtiğimiz haftalarda Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru da masada olacağı belirtilmişti.

        Açıklamada ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret başlıklarının da öne çıkacağı vurgulanmıştı.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e 'tahıl koridorunu işletme' önerisini ileteceği belirtilmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 4 Eylül 2023'te Soçi'de yüz yüze görüşmüştü.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #rusya
        #türkiye
        #Kremlin
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