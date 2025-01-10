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        Haberler Dünya Kremlin: Putin, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır | Dış Haberler

        Kremlin: Putin, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:21
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        "Putin, Trump ile görüşmeye hazır"
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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile görüşmeye hazır olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Putin'in de Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

        Peskov, "Putin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için herhangi bir şart aranmıyor. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli. Trump'ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu henüz kesinleşmedi. Görüşmeye karşılıklı olarak hazır olunduğunu baz alıyoruz." diye konuştu.

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        Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konunun Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından belirleneceğini kaydetti.

        ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni güvenlik yardımı yapacağını duyurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Mevcut ABD yönetiminin, savaşın devam etmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri de bu yaklaşıma göre hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

        Peskov, Biden yönetiminin, Trump için "kötü miras" bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

        Ayrıca Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki şartlarının değişmediğini söyledi.

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