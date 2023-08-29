Kremlin: Putin, Prigojin’in cenaze törenine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze törenine katılmayacağını bildirdi.

ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz

Peskov, özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in yakında yapılması beklenen cenaze törenine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cenaze törenine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Peskov, “Bu konuda kararlar aile ve arkadaşları tarafından veriliyor, onlar olmadan bir şey söyleyemeyiz. (Putin) Başkanın törene katılımı öngörülmüyor.” dedi.