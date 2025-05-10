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        Haberler Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov: Geçici ateşkes için silah sevkiyatı durmalı | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov: Geçici ateşkes için silah sevkiyatı durmalı

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa devletlerinden ve ABD'den gelen 30 günlük geçici ateşkes teklifine dair açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus ordusunun kendinden emin bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini ifade ederken, geçici ateşkes için Ukrayna'ya silah sevkiyatının durması gerektiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:45
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        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD merkezli ABC kanalına değerlendirmelerde bulundu.

        Peskov, ABD ve Avrupa devletleri tarafından sıklıkla dile getirilen 30 günlük geçici ateşkes teklifine dair konuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ateşkesten yana olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Putin'in ateşkesle ilgili birkaç soru sorduğunu hatırlattı.

        Peskov, Rus ordusunun cephede kendinden emin bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini dile getirirken, ateşkes söz konusu olduğunda Ukrayna'ya ABD'den ve diğer ülkelerden sağlanan silah sevkiyatının durumunun ne olacağını gündeme getirdi.

        Kremlin Sözcüsü, geçici ateşkes sürecinde silah sevkiyatının devam etmesinin Ukrayna'nın lehine olacağına dikkat çekti.

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        ALMANYA'DAN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANABİLECEĞİ AÇIKLAMASI

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'da 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda bu ülkeye daha sert yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

        Merz, Fransa, İngiltere ve Polonyalı liderlerle birlikte bugün Kiev'e yaptıkları ziyarete ilişkin Bild gazetesine açıklama yaptı.

        Ukrayna konusunda, barış müzakerelerine hazırlık yapmak için 30 günlük ateşkes çağrısı yaptıklarını ifade eden Merz, "Şimdi top (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'de. Putin'in bu teklife cevap vermesi lazım." dedi.

        Merz, Putin'in bu çağrıyı reddetmesi durumunda bunun sonuçları olacağını vurgulayarak, "Yaptırımlar büyük ölçüde sertleştirilecek ve Ukrayna'ya daha büyük yardımlar yapılacak." ifadesini kullandı.

        PESKOV'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMALARINA YANIT

        Dmitry Peskov, bir Rus kanalına verdiği röportajda, yaptırım açıklamalarına yanıt verdi.

        Peskov, 9 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleşen askeri geçit töreni nedeniyle Avrupa liderlerinin kızgın olduğunu ifade ederken, Rusya'yı yaptırımlarla korkutmanın zaman kaybı olduğunu dile getirdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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