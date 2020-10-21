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Rusya’da salgın hala kontrol altına alınamazken ve koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un doğum günü partisi ülkeyi karıştırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov, 17 Ekim tarihinde 53 yaşına girdi. Peskov'un doğum günü partisi koronavirüsün en çok görüldüğü başkent Moskova’daki bir gece kulübünde yapıldı.

Partiye Philip Kirkorov, Nikolay Baskov, Stas Mikhailov, Grigory Leps, Emin Agalarov, Lyubov Uspenskaya’nın yanı sıra RT/Sputnik Müdürü Ermeni asıllı Margarita Simonyan’da katıldı. Birçok ünlü sanatçı partide konser verirken partiye katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sabah saatlerine kadar eğlenerek dans etti. Ayrıca partiye katılanların maske takmadığı da görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

4 gün önce Moskova’da yapılan doğum günü partisinde Peskov pastasının mumlarını üflerken birçok kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Partiden sonra bazı kişiler doğum günü partisinin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Görüntülerin internete düşmesi ile birlikte Rus medyası görüntüleri haberleştirip Peskov’u sorumsuzlukla suçladı. Birçok Rus doğum günü partisinin görüntülerini paylaşarak Peskov’a tepki gösterdi.

Ruslar görüntüleri paylaşarak, "Bizi izole bir hayata mahkum eden devlet yöneticilerinin partilerde boy göstermesine tahammül edemeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise internette yayınlanan görüntülerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e, ölenlerin sayısı 24 bin 952'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 700 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 317 artarak 24 bin 952'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 952 artışla 1 milyon 96 bin 560'a ulaştı.