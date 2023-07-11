Kremlin: Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşılık ortak çıkarlarımız da mevcut. Rusya, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor" denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Rusya, NATO'nun olası genişlemesine karşı uygun adımları atacak" ifadelerini kullandı.