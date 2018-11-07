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Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, solunumu durarak hayatını kaybetti. Kreşteki öğretmenin, kucağına aldığı bebekle yola koşarak çıkıp, yoldan geçen ambulansa bebeği teslim etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı

07.11.2018 - 20:15 | Güncelleme: DHA

İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çifti, üçüncü bebekleri Melisa Tuana'yı Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki kreşe teslim etti. Bugün Saat 14.00 sıralarında yemek yedirilen bebek, uykusu gelince, kreş çalışanları tarafından dinlenme salonundaki yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı.

DHA'nın haberine göre öğretmen, kollarındaki hareketsiz duran bebeği alıp kreşten koşarak yola çıktı ve o sırada başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Olayı öğrenip hastaneye koşan özel bir şirkette çalışan anne Melike Memiş ile bir mobilyacıda çalışan baba İbrahim Memiş, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 15 dakika önce
    tamam da bunlarin zorunlu ilk mudahale belgesi yok mu? nedir bu karmasa
  • Misafir 15 dakika önce
    Alllah öncelikle ailesine ve sonra öğretmenine sabır versin. Ne kadar kötü bir an.
  • Misafir 16 dakika önce
    1 yaşında bebek kreşe verilmez,nılursa olsun verilmez.
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