- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YENİ ZELANDA’DA BÜYÜK ACI
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısını yerinde incelemek ve şehitlerin ailelerine taziye ziyaretinden bulunmak üzere saldırının yaşandığı Christchurch kentine gittik. Yaşanan büyük acı karşısında Yeni Zelanda halkının müthiş acısına ve metanetli duruşuna bizzat şahitlik ettik. Siyasetçiler, medya, STK’lar ve farklı din ve mezhep gruplarının kanaat önderlerinin duruşu, söylemleri ve dünyaya verdikleri mesajlarla bir ülkenin en zor zamanlarında insani değerlerin temel olması gerektiğini örnek bir davranış ile gösterdi diyebilirim.
GECE GÜNDÜZ ANMA YAPILDI
Anma törenleri, Nur Camii'nin yakındaki cadde başında ve kentin merkezindeki botanik parkta yapılıyordu. Geceli gündüzlü hiç boş kalmadı. Zira her iki anma bölgesinde hem gece hem gündüz bizler de oradaydık. Yeni Zelanda halkının üzüntüsü ve gösterdiği ortak tepkiyi görmek mümkündü.
SIRT ÇANTASINDA TÜRK VE ABD BAYRAĞI
Botanik parkta akşam ziyaretimde yere çömelmiş sırt çantasında Türk ve ABD bayrağı taşıyan bir genç dikkatimi çekti. Ancak hemen belirtmeliyim ki bir komplo teorisine zemin hazırlamamak adına olayı tüm yalınlığı ile yazmak istedim. Yaklaştığımda 20'li yaşlardaki gencin yanında bizi gören orta yaş üstü bir yabancının hemen kalkıp uzaklaştığını fark ettim.
BRUNSON'UN OĞLUYMUŞ
Çantalı genç ise beni görünce kaçmak yerine konuşmayı tercih etti. 20’li yaşlardaki genç cümleye, “Ben İzmirliyim” diye başladı ve anma töreni için geldiğini ifade etti. Sonra kendisinin Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinde krize neden olan rahip Brunson’un oğlu Bob olduğunu öğrendim. Sohbet esnasında babasının bir başka ülkeden vatandaşlık aldığını ifade etti. Oldukça şaşırtıcı ve dikkat çekiciydi diyebilirim.
SURİYELİ SELVA...
Bunun yanı sıra, Yeni Zelanda’da Nur Camii'ne düzenlenen saldırıda Suriye’deki iç savaştan yani ölümden kaçarak dünyanın öbür ucuna sığınan Suriyeli Selva Mustafa'nın hazin hikayesine de şahit olduk. Eşi Halit Mustafa ve oğlu Hamza Mustafa Nur Camii'nde şehit olmuştu.
SELVA'NIN YENİ ZELANDA'DAN İSTEĞİ
Suriyeli Selva Mustafa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Christchurch’teki temasları esnasında Türkiye'deki annesi ve iki kardeşinin aileleriyle Yeni Zelanda'ya göçmen olarak getirilmelerini talep etti. Yeni Zelanda Büyükelçiliğimiz de konuyu takip ediyor, Yeni Zelanda makamları nezdinde çalışmaları yürütüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.