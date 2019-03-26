YENİ ZELANDA’DA BÜYÜK ACI

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısını yerinde incelemek ve şehitlerin ailelerine taziye ziyaretinden bulunmak üzere saldırının yaşandığı Christchurch kentine gittik. Yaşanan büyük acı karşısında Yeni Zelanda halkının müthiş acısına ve metanetli duruşuna bizzat şahitlik ettik. Siyasetçiler, medya, STK’lar ve farklı din ve mezhep gruplarının kanaat önderlerinin duruşu, söylemleri ve dünyaya verdikleri mesajlarla bir ülkenin en zor zamanlarında insani değerlerin temel olması gerektiğini örnek bir davranış ile gösterdi diyebilirim.

GECE GÜNDÜZ ANMA YAPILDI

Anma törenleri, Nur Camii'nin yakındaki cadde başında ve kentin merkezindeki botanik parkta yapılıyordu. Geceli gündüzlü hiç boş kalmadı. Zira her iki anma bölgesinde hem gece hem gündüz bizler de oradaydık. Yeni Zelanda halkının üzüntüsü ve gösterdiği ortak tepkiyi görmek mümkündü.

SIRT ÇANTASINDA TÜRK VE ABD BAYRAĞI

Botanik parkta akşam ziyaretimde yere çömelmiş sırt çantasında Türk ve ABD bayrağı taşıyan bir genç dikkatimi çekti. Ancak hemen belirtmeliyim ki bir komplo teorisine zemin hazırlamamak adına olayı tüm yalınlığı ile yazmak istedim. Yaklaştığımda 20'li yaşlardaki gencin yanında bizi gören orta yaş üstü bir yabancının hemen kalkıp uzaklaştığını fark ettim.

BRUNSON'UN OĞLUYMUŞ

Çantalı genç ise beni görünce kaçmak yerine konuşmayı tercih etti. 20’li yaşlardaki genç cümleye, “Ben İzmirliyim” diye başladı ve anma töreni için geldiğini ifade etti. Sonra kendisinin Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinde krize neden olan rahip Brunson’un oğlu Bob olduğunu öğrendim. Sohbet esnasında babasının bir başka ülkeden vatandaşlık aldığını ifade etti. Oldukça şaşırtıcı ve dikkat çekiciydi diyebilirim.

SURİYELİ SELVA...

Bunun yanı sıra, Yeni Zelanda’da Nur Camii'ne düzenlenen saldırıda Suriye’deki iç savaştan yani ölümden kaçarak dünyanın öbür ucuna sığınan Suriyeli Selva Mustafa'nın hazin hikayesine de şahit olduk. Eşi Halit Mustafa ve oğlu Hamza Mustafa Nur Camii'nde şehit olmuştu.

SELVA'NIN YENİ ZELANDA'DAN İSTEĞİ

Suriyeli Selva Mustafa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Christchurch’teki temasları esnasında Türkiye'deki annesi ve iki kardeşinin aileleriyle Yeni Zelanda'ya göçmen olarak getirilmelerini talep etti. Yeni Zelanda Büyükelçiliğimiz de konuyu takip ediyor, Yeni Zelanda makamları nezdinde çalışmaları yürütüyor.