Bahçeleri ziyaret etme fırsatı bulan ve ismini vermek istemeyen Singapurlu bir turist, yaptığı açıklamada, Perdana Botanik Bahçeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretin Kuala Lumpur seyahatinin en güzel ve etkileyici yanlarından biri olduğunu, giriş ücreti ödemek zorunda kalmadan bu kadar bakımlı, düzenli ve sakin bir mekanda bulunduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti.