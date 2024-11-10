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        Haberler Dünya Diğer Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

        Küba'nın güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:56
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        Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.

        Derinliği 23,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğu belirtildi.

        Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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