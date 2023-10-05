Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Küba'da tarihi bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

        Küba'da tarihi bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

        Küba'nın başkenti Havana'da tarihi bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 06:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 06:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küba'da tarihi bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Küba'da başkent Havana'nın tarihi merkezinde yer alan ve bir süre önce çatlaklar oluşan bir binada insanların tahliye edilmesi esnasında çökme meydana geldi.

        AA'nın haberine göre, olayda enkazın altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Ekipler, enkaz altında kaldığı üzerinde durulan bir kişinin bulunması için dedektör köpekler desteğindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Küba İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, binada çatlakların oluşmasının ardından tahliye işleminin gerçekleştirildiği ancak çökme anında bazı kişilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

        Çöken binanın yakınında yer alan bir okuldaki öğrenciler de tedbir amaçlı başka okullara gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #küba
        #Havana
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu