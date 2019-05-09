İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 EZ 6514 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen Habil Mutlu'ya (78) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü ise gözaltına alındı.
Habil Mutlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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