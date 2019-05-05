Raylara atlayan kızı kurtaran kahraman Habertürk'e konuştu

Sosyal medyada yayınlanan bir video tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. Küçükçekmece Mustafa Kemal İstasyonu’nda yaşanan olayda raylara bir kız çocuğu atladı. Trenin kız çocuğuna çarpmasına saniyeler bir genç canını hiçe sayarak raylara atlayıp kız çocuğunu kurtardı.



TÜRKİYE’NİN KAHRAMANI OLDU



Bu kahramanlık videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından o genç tüm Türkiye’nin kahramanı oldu.



HABERTÜRK O GENCE ULAŞTI



Herkesin merak ettiği 26 yaşındaki Ercan Kaya’ya Habertürk'ten Nihat Uludağ ulaştı. Bakırköy’de mutfak eşyası satan bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan Ercan Kaya, ‘olay günü işe geliyordum, durakta beklerken, küçük bir kız çocuğunun trenin önüne atladığını gördüm. Gördüğüm gibi atlama gereğini duydum. Hem trene baktım hem kız çocuğuna baktım. Saniyeler kala kız çocuğunu kurtardım. Mutluyum, huzurluyum, gururluyum” dedi.

Ercan Kaya, “Bu olay bir hafta önce meydana geldi. Ben bu olayı aileme bile anlatmamıştım. Bir iş arkadaşlarım biliyor. O da işe geç kaldığım için biliyorlardı. Bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. sosyal medyada bu denli yayılmasına şaşırdım." diye konuştu.