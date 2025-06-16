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        Haberler Gündem Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin davada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Herkesin başına gelebilirdi

        Küçükçekmece'deki metrobüs kazası hakkında davanın görülmesine devam edildi

        Küçükçekmece'de 2024 yılında meydana gelen 1 kişinin öldüğü 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası hakkındaki ilk duruşma bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan metrobüsün şoförü tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüm. Eminim, benim gibi herkes mağdur oldu. Ben hem maddi hem manevi yönden çok mağdur oldum. Böyle bir kaza herkesin başına gelebilirdi." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:38
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        Metrobüs kazasına ilişkin davada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Herkesin başına gelebilirdi
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        Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen kazada, bir metrobüsün karşı yönden gelen başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 51 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde(İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi Saha Amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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        'ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM'

        Kazayla ilgili açılan dava, bugün Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, kazada yaralanan bazı şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan metrobüsün şoförü tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüm. Eminim, benim gibi herkes mağdur oldu. Ben hem maddi hem manevi yönden çok mağdur oldum. Böyle bir kaza herkesin başına gelebilirdi. Bu kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun süredir tutuklu olduğum için tahliyemi istiyorum" dedi.

        'KAZA SIRASINDA BİLİNCİMİ YİTİRDİM'

        Duruşmada beyanı alınan şikayetçi Emin Tunç ise, "2 defa ameliyat geçirdim. Ayağımda kırığım var. Kaza sırasında bilincimi yitirdim. Bir ara gözüm açılır gibi oldu yerde yatıyordum. Kazada sağ baş parmağım koptu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Aynı gün ameliyata alındım. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum bilincimi kaybetmiştim. Şikayetçiyim" dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Düzgün Murat Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

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