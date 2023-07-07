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        Küçüksu Kasrı drone ile görüntülendi!

        Osmanlı döneminde padişahların has bahçelerinden biri olan Küçüksu Kasrı, drone ile görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 09:35
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        Anadolu yakasında, Anadolu Hisarı'nın güneyinde Göksü ve Küçüksu derelerinin arasında deniz kıyısında yer alan Küçüksu Kasrı, AA tarafından FPV drone ile görüntülendi.

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        2 katlı köşk, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı mesire alanında ilk olarak Sultan I. Mahmud (1730-1754) döneminde Sadrazam Divitdâr Mehmed Emin Paşa tarafından 1751-1752 yıllarında yaptırıldı.

         

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        Sultan III. Selim (1789-1807) döneminde geniş çaplı bir onarımdan geçen köşke Sultan'ın isteği üzerine çok sevdiği annesi Mihrişah Valide Sultan adına 1806'da bir de çeşme eklendi.

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        Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde de kullanılmaya devam eden eski köşk, Sultan Abdülmecid (1839-1861) tarafından yıktırıldı ve yerine 1856-1857 yıllarında yeni Küçüksu Kasrı yaptırıldı.

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        Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde, kasrın cephe süslemeleri elden geçirilerek zenginleştirildi.

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        Bodrum katıyla birlikte üç katlı olan Küçüksu Kasrı, 15x27 metrelik bir alan üzerine yığma tekniğiyle ve kâgir olarak yapıldı.

         

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        Bodrum katı kiler, mutfak ve hizmetkârlara ayrıldı; diğer katlar ise bir orta mekâna açılan dört oda biçiminde düzenlendi. 

         

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        Küçüksu Kasrı'nda kabartmalarla süslü ve hareketli deniz cephesinde, bu cepheye yaslanmış şadırvanlı küçük havuzunda ve merdivenlerinde Batılı süsleme motifleri kullanıldı.

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        Köşk, alçı kabartma ve kalem işi süslemeli tavanları, farklı renk ve biçimde değerli İtalyan mermerleriyle yapılmış şömineleri, her bir odada ayrı süslemeli ve ince işçilikli parkeleri, Avrupa üsluplarındaki mobilyaları, halı ve tablolarıyla zengin bir sanat müzesi görünümünde. 

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        İşte 1983'te müze-saray olarak ziyarete açılan Küçüksu Kasrı'ndan kareler...

         

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        #Küçüksu Kasrı
        #osmanlı dönemi
        #haberler
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