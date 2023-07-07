Küçüksu Kasrı drone ile görüntülendi!

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Bodrum katı kiler, mutfak ve hizmetkârlara ayrıldı; diğer katlar ise bir orta mekâna açılan dört oda biçiminde düzenlendi.

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Küçüksu Kasrı'nda kabartmalarla süslü ve hareketli deniz cephesinde, bu cepheye yaslanmış şadırvanlı küçük havuzunda ve merdivenlerinde Batılı süsleme motifleri kullanıldı.