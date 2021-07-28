Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı 0:00 / 0:00

DHA

Amal'ın yürüyüşe başlaması nedeniyle Gaziantep Kalesi önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda mülteci çocuk katıldı.

Etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerlerle Amal'ın yolunu aydınlatarak yürüyüşüne eşlik etti. Tuttukları ışıklarla yolu gösteren mülteci aileler ve çocukları arasından ilerleyen Amal'ın kuklası, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman Gaziantep Kalesi üzerinde ışık ve lazer gösterisindeydi.

KUKLA AMAL'IN HİKAYESİ

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Küçük Amal'ın hikayesi ile dünya devletlerine farkındalık oluşturmak ve ülkelerinden iç savaştan kaçarak sınırları aşan çocukların sığındıkları ülkelere geliş hikayelerinde yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek hedefleniyor.

DHA'nın haberine göre; 4 ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılarak gittiği şehirlerde mültecilerle buluşacak. Gaziantep'ten başlayan Amal'ın yolculuğu İngiltere'de sona erecek.