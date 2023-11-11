Kültepe'de, 4 bin 300 yıllık hasır bulundu

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"İLK DEFA BU KADAR GÜZEL DOKUSU VE ŞEKLİ OLAN ÖRNEKLE KARŞILAŞIYORUZ" Söz konusu yapının devamını araştırdıklarını da sözlerine ekleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Geçen sene bulduklarımıza benzer şekilde yine idoller ve heykelcikler yandaki odadan da çıkmaya başladı. Onun yanında bir de şimdi bu sene ve geçen sene bolca gördüğümüz ithal malzemelerden bizim 'Kernos' dediğimiz, yuvarlak simit biçimli kapların benzerlerinden çıkmaya başladı.

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Bu sene, in situ dediğimiz yani yerinde kalmış vaziyette bir hasır çıkıyor. Tabi malum hasır sazdan kamıştan yapılmış bir eleman ve bu kadar uzun bir dönemde yaşamış olması mümkün değil. Zaten biz artık neredeyse toz gibi izlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Onu çıkarabilirsek müzede de sergilemeyi de düşünüyoruz. Eğer, tam anlamıyla örgüsünü ve bu yapısını kaldırabilirsek güzel bir örnek ortaya çıkacak. Aslında, bunlar yeni bir buluntu değil.