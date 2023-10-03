Kültepe'de geç döneme ilişkin yapılar ortaya çıkarılıyor

Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün 1948 yılında ilk bilimsel kazıları başlattığı höyükte çıkarılan buluntular, Anadolu ve dünya tarihine ışık tutuyor. Kayseri kent merkezinin 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan höyükte hava şartları el verdiği müddetçe 12 ay boyunca devam eden kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülüyor.

Kulakoğlu, bu sezon da hem tepede hem de Karum alanında arkeolojik kazı yaptıklarını söyledi. Bakır Taş Devri denilen Kalkolitik Çağ'a ait bir açmada da kazı yaptıklarını anlatan Kulakoğlu, "Bu açmamızda Kültepe'nin günümüzden en azından 6 bin yıla kadar gittiğini gösteren verilere ulaştık. Daha da derine gidebilecek şekilde çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

3 Şurada Paylaş!









Kalkolitik Çağ'ı takip eden erken Tunç Çağı zamanına ilişkin de daha ayrıntılı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kulakoğlu, şöyle konuştu:

"Tepenin batı kısmındaki büyük açma içinde bu çalışmalara devam ediyoruz. Kültepe'nin 75 yıldır ortaya çıkardığı, özellikle Asurlu tüccarların gelip yaşadığı Karum alanında da bu sene kazılara devam ettik. Bizim 1b katı dediğimiz o geç döneme (Asurlular'dan sonraki dönem) ilişkin yapıları ortaya çıkarıyoruz. İkinci 1000 yıl dediğimiz, Asurlu tüccarların yaşadığı dönemin son dönemlerine ilişkin sorularımız var, 'bu dönem nasıl bitti?' gibi.