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Kültür Bakanı Ersoy’dan Rami Kışlası açıklaması: “Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz”

Kültür Bakanı Mehmet Akif Ersoy, Rami Kışlası ile ilgili, “Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi. Kışla, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak

04.08.2018 - 20:17 | Güncelleme: AA

 Eyüpsultan'da 200 dönümlük bir alanda Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi. 

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası’nı, Türkiye’nin cazibe merkezine getirecek projenin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesiyle Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki çalışmaları inceledi. Bakan Ersoy incelemeler sırasında kısa bir açıklama da yaptı.


100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA RAMİ KIŞLASI'DA YER ALIYOR


Rami Kışlası’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planı içinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu:


“Yüz günlük eylem planında Rami Kışlası'nda devam eden inşaatları kısımları da önemli rol oynuyor. Bu kapsamda inceleme yapıyoruz. Projeyi nasıl daha hızlandırabiliriz diye inceleme yapıyoruz. Hızlandıracak birkaç detay üzerinde konuştuk. Onları da hızlı bir şekilde sonlandırırsak projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. 100 günlük eylem planı içinde bu ikinci inşaat bölümünün yüzde 20'den yüzde 45'lik tamamlanma oranına getirilmesi var. Çok önemli bir engel yok gibi. Onları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bizim için esas önemli olan projenin tamamlanması ve bittiği zaman sadece bina olarak değil çevre düzenlemeleriyle birlikte Rami'de yaşayan halka sürdürülebilir bir ortam yaratılması, hem onların ihtiyaçlarının karşılanması hem de onlar için bir gelir kaynağı olmasıdır."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın da katıldığı incelemelerde yetkililerden bilgiler alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rami Kışlası'ndaki programının ardından beraberindekilerle birlikte Beyazıt Halk Kütüphanesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.

 

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