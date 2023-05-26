Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Kültür Mantarı Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kültür Mantarı Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Kültür mantarı bozulur mu, nasıl saklanmalı? Kültür mantarı dolapta kaç gün dayanır?

Kültür mantarı tüketimi hem zihinsel hem de fiziksel gelişim için oldukça önemlidir. Bu nedenle her yaş grubu için tüketilmesi şart olan besinler arasında yer alır. Kültür ortamında yetişen mantarlar, doğru muhafaza koşullarında uzun süre saklanabilir ve besin değerlerini kaybetmez. Pek çok yemeğe lezzet katan ya da tek başına birbirinden leziz yemeklere dönüşen kültür mantarı; potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir bakımından oldukça zengindir. Ayrıca A, B, K ve D vitaminlerini içinde barındırdığı için sağlıklı bir yemeğe dönüşür. Peki, kültür mantarı bozulur mu? Kültür mantarı kaç gün dayanır?

Kültür Mantarı Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kültür Mantarı Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Kültür Mantarı Bozulur Mu?

Kültür mantarı nasıl saklanmalı? Bu sorunun cevabı mantarı nasıl tüketmek istediğinize göre değişiklik göstermektedir. Fırında, başka yemeklerde kullanmak üzere tencerede ya da sote yapmakta kullanılan kültür mantarı, pişirilme tarzına göre muhafaza edilmelidir. Böylece en ideal şekilde saklanır ve tüketilmek üzere başka günlerde tercih edilebilir. Aşağıdaki adımları izleyerek kültür mantarını en doğru şekilde saklayabilirsiniz.

Kültür Mantarı Kaç Gün Dayanır?

  • Kültür mantarı, alındıktan hemen sonra pişirilmek üzere hazırlanmazsa ve alındığı gibi dolaba konursa hemen kararma yapabilir ve besin değerini kaybedebilir. Öncelikle kültür mantarını nasıl kullanacağınıza karar vererek hareket etmelisiniz.
  • Eğer aynı gün içinde tüketmeyi düşünüyorsanız en iyi şekilde yıkamalı, yıkama işleminin ardından sapları ayrılmalı, mantarın üzerindeki zar tabakası dikkat bir şekilde soyulmalıdır. Bu işlemlerin ardından dolaba kaldırmak ve ertesi günü kullanmak istiyorsanız derin bir kaba mantarları yerleştirebilir, ağzı açık şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hava alan mantar, daha uzun süre dayanıklılığını korur. Eğer hava almazsa çabuk nemlenir ve bozulabilir. Mantarları ağzı açık bir şekilde yaklaşık 5 gün kadar dolapta bekletebilirsiniz. Ancak mantar çabuk kararan bir besin olduğu için çok geç olmadan pişirilmelidir.
  • Kültür mantarı bozulur mu? Uzun bir süre derin dondurucuda mantar muhafaza etmek istiyorsanız temizlediğiniz mantarları buzdolabı poşetlerine yerleştirebilir, ardından derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu yöntem ile kültür mantarları yaklaşık 1 sene kullanılabilir. Bozluktan çıkan kültür mantarı kolayca çözülebilir ve hızlı bir şekilde yemeklere dahil edilebilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaşar Peyniri Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kaşar Peyniri Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kaşar peyniri bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Aşure Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Aşure Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Aşure bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Bamya Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Bamya Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Bamya bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Beyaz Peynir Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Beyaz Peynir Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Beyaz peynir bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Etsiz Çiğ Köfte Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Etsiz Çiğ Köfte Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Etsiz çiğ köfte bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Haşlanmış Brokoli Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Brokoli Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Haşlanmış brokoli bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Karpuz Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Karpuz Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Karpuz bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Nar Suyu Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nar Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Nar suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Nohut Yemeği Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nohut Yemeği Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Nohut yemeği bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Patates Yemeği Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Patates Yemeği Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Patates yemeği bozulur mu, nasıl saklanmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.