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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuma intiharında kocaya verilen 12,5 yıl hapis cezası onandı

DHA

Erzurum'da üzerine kuma getirdiği eşi Netice Barçın'ın (28) intihar etmesinin ardından tutuksuz yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Kamil Barçın'a (36) 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bu karar Yargıtay tarafından onanırken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Kamil Barçın 6 aydır aranıyor

Erzurum

DHA'nın haberine göre, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak, intihar etti. Genç kadının babası Necati Kayık, kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ile kuma olarak eve getirdiği Esengül Nikbay'ı sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda Kamil Barçın 'kişiyi yoksun bırakma ve eziyet', olaydan sonra memleketi Adana'ya dönen kuma Esengül Nikbay da 'basit kasten yaralama'  suçlarından yargılanmaya başlandı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Aralık 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirilirken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esengül Nikbay de 'basit kasten yaralama' suçundan beraat etti.

Netice Barçın'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, kumaya verilen 'beraat' kararını yerinde bulup onadı, Kamil Barçın'a verilen cezayı ise az bulup, bozdu.

YENİDEN YARGILANDI 12,5 YIL CEZA ALDI

Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamanın 9 Kasım 2018'de görülen duruşmasında Kamil Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza 8 yıla çıkarıldı. 'İyi hal' indirimiyle de 6 yıl 8 aya düşürüldü. 'Eziyet' suçundan da üst sınırdan olmak üzere 7 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza da 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 10 ay hapis cezasına çevrildi. Toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kamil Barçın hakkında mahkeme 'kaçma' şüphesi bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

"YAŞAMA SEVİNCİNİ KAYBETTİ"

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Aydın Başar tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, 'Netice Barçın'ın ikinci bir kadınla aynı evde yaşamaya zorlanması nedeniyle kadınlık onurunun zedelendiği, yaşama sevincini kaybettiği ve deyim yerindeyse ölümü bir kurtuluş olarak görüp, intihar ettiği' belirtildi. Bir kadın için en büyük eziyetin, başka bir kadınla yaşamaya zorlanmak olduğuna vurgu yapılan kararda, olayın vahameti ve herkes için yürek acıtıcı bir sonuç doğurması göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği kaydedildi.

YARGITAY ONADI, FİRARİ SANIK ARANIYOR

İkinci kez temyiz edilen dosyayı ikinci kez inceleyen 8'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak 12,5 yıllık hapis cezasını onadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Kamil Barçın, 6 aydır aranıyor.

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