Kurban etleriyle kavurma yapmak isteyenler, ve kurban etlerini muhafaza etmek isteyenler; kurban kavaurması nasıl yaılır? ve Kurban etleri nasıl dinlendirilir sorularına cevap arıyor. İşte kavurma tarifi ve kurban etlerinin dinlendirilmesiyle ilgili detaylar..

KURBAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.

- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.

- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.

- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.

- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR

Doğru yöntemlerle pişirilmediği takdirde kanserojen öğelerin oluşumuna, vitaminlerin kaybına ve besin zehirlenmelerine neden olan kırmızı etlerin, ızgara, fırın ve haşlama yöntemiyle pişirilmesi öneriliyor.

Kurban bayramında özellikle kırmızı etin tüketimi artış gösteriyor. Ancak kırmızı et pişirirken birkaç konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde kurban kesilir kesilmez hemen evlerde çeşitli yöntemlerle pişirilir ve sonra etin kuruluğu ve sertliğinden şikâyet edilir. Oysa eti dinlendirmek ve tuzlamak kurban etinin hak ettiği lezzeti sağlayacaktır.

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR

Özellikle Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinde büyükbaş hayvanların etlerinin en az 24 saat dinlendirilmesi, küçükbaş hayvanların ise en az 8 saat kadar dolapta dinlendirilmesi gerekiyor. Kurbanın derisi yüzüldükten sonra etler bir kez yıkanmalı sonrasında ise herhangi bir yıkama işlemine maruz kalmamalı böyle durumlarda tekrar yıkanan etler üzerinde mikro organizmalar üreyebilir.

Ayrıca bir diğer konuda eti sertleştirenin tuz olduğu öne sürülür. Bu aslında doğru olsa da pişmeden önce kaya tuzuyla eti marine etmek, etinizi hem lezzetli hem de sulu pişirmenize olanak sunacaktır.’

Daha lezzetli bir et için: Kurban eti taze olduğu için serttir. Hızlı bir yumuşama sağlamak için bir miktar soda ile yoğrulup yarım saat dinlendirilirse biraz daha iyi bir sonuç alınabilir.

Kurban etiyle iyi bir köfte yapmak için: Etin yağlı olması gerekir. Kuzu ya da dananın boşluğundan yapılır. Köftelik et iki kez çekilmeli. İçine soğan, karabiber, kimyon ve kaya tuzu koyabilirsiniz. Maydanoz, ekmek içi, sarmısak ve pul biber de konabilir. Köftenin içi bir miktar pembe kalmalı, tam pişerse protenin değerini kaybeder.

Kurban etiyle iyi bir haşlama yapmak için: İncik ve boyun çevresi gibi etin en sert kısımları ayrılır. Ocakta 2.5 saat, düdüklü tencereyle 1 saat haşlanır. Havuç, patates, soğan ve kereviz lezzet verir. Pişmeye yakın karabiber ve taze baharat demeti tadını yükseltir. Haşlanmış eti suyunda saklamak gerekir.

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