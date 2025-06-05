KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ, KURBAN NAMAZI VAR MI?

Kurban kestikten sonra kurban namazı kılınışı için araştırmalara başlayan İslam alemi böyle bir namazın varlığı ve kökeni hakkında Diyanet'e başvuruyor. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre buna özel bir namaz bulunmuyor:

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir.

Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.