DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 66 yaşındaki tecrübeli dalgıç Mustafa Irkaş, balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptı.

Bu sırada denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı.

Balığı zıpkınla avlayıp karaya çıkaran Irkaş, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi.

EKODOSD tarafından yapılan incelemede, renkli görünümü ve vücudunda yer alan dikenleriyle dikkat çeken balığın Pterois Miles olarak adlandırılan 'aslan balığı' olduğu belirlendi.

"HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM"

Kuşadası Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, Bunca yıldır denizle iç içeyim. Hayatımda ilk kez böyle bir balık gördüm dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, "Aslan balığının zehri, sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde olduğundan, eti yenebilir. Ancak temizlenmesi dikkat ve ustalık gerektirir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çoğalacak aslan balığı, tezgahlardaki yerini alacaktır. İstilasıyla mücadele edebilmek adına dünyadaki pek çok ülke türün avcılığını desteklemektedir. Aslan balığını avlayanlar, yanlarında zehirli dikenleri kesmek için mutlaka bir makas bulundurmalı ve dikkatli bir şekilde kesmelidir" diye konuştu.