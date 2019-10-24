Kuşburnu yağının cilde faydaları nelerdir?

Kuşburnu yağı içerisinde bulunan omega 3 ve omega6 yağ asitleri, A vitamini ve retinol cilde oldukça fayda sağlamaktadır. Cilt için kullanılabilecek olan kuşburnu yağı ile birçok cilt sorunundan kurtulmanız mümkündür. Önemli olan cilt bakımının aksatılmadan düzenli aralıklarla uygulanmasıdır. Bu sayede 2 ay gibi bir sürede farkı görebilirsiniz.
Kuşburnu yağının faydaları nelerdir?
- Cildi nemlendirir; içerdiği E vitamini ile cildi besler ve nem kaybını önleyerek dengeyi sağlar.
- Cilt kırışıklığını giderir; ince çizgilerin ve oluşan kırışıklıkların onarılmasında etkili olur.
- Erken yaşlanmayı önler, günlük kullandığınız kremlerin ya da nemlendiricilerin içerisine bir kaç damla kuşburnu yağı ekleyin. Düzenli olarak kullanılacağı için etkili koruma sağlar ve erken yaşlanma belirtilerini azaltır.
- Ağız ve göz çevresinde ortaya çıkan kırışıklıkların giderilmesinde fayda sağlar ve sarkmaları önler.
- Cildin canlanmasını sağlayarak; cildin daha sağlıklı görünmesine etki eder.
- Cilt hücrelerini aktif ederek cildin dokusunu korumaya fayda sağlar.
- Cilde nüfus etmesi kolay olması nedeniyle; cilt üzerinde kısa sürede etki sağlamaya başlar.
Kuşburnu yağının gün içerisinde düzenli olarak kullanımı sağlanması halinde; belli süre sonra ciltte ortaya çıkan değişimleri görebilirsiniz. Kuşburnu yağındaki etkin maddeler sayesinde cildin canlı, parlak, gergin ve sıkılaşarak doğal bir görünüm oluşmasını sağlamanız mümkün olacaktır.
Kuşburnu yağını; bacak, el, dirsek ve ayaklarda da kullanabilirsiniz. Sertleşen kısımların yumuşamasına da etkili olacaktır. Özellikle; kuru ciltlerde kullanıldığında cildin nemini dengeleyecektir.
YORUMLAR